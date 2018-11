Romania-Italia: ambasciatore Giungi partecipa a cerimonia per caduti italiani nelle due guerre mondiali

- In occasione della Festa delle Forze armate italiane l’ambasciatore Marco Giungi ha partecipato alla commemorazione dei 2078 italiani caduti in Romania durante le due guerre mondiali. Secondo quanto riportato dal portale di informazione “nineoclock.ro”, Giungi ha affermato, durante una cerimonia al cimitero italiano di Ghencea a Bucarest, che ripudiare la guerra non significa ripudiare la storia, sottolineando che "pagare un meritato tributo agli eroi caduti sul campo di battaglia in nome della patria è un dovere”. "Accettare le restrizioni della sovranità non implica – ha aggiunto - la scomparsa della nazione”, al contrario, secondo il diplomatico “abbiamo il dovere di conservare la memoria, sia per pagare un meritato tributo agli eroi caduti sul campo di battaglia in nome della patria, sia per diventare più risoluti nel rifiutare altre guerre. Non c'è quindi alcuna contraddizione tra il rifiuto della guerra e il rispetto dei soldati che hanno combattuto in queste guerre", ha rilevato Giungi. A prendere parte alla cerimonia anche l'addetto alla difesa militare italiana presso l'ambasciata, il colonnello Andrea Tiveron, e in rappresentanza della comunità italiana di Iasi il console Enrico Novella.(Rob)