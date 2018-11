Incidente metro: De Priamo (Fd'I), attivare commissione tecnico amministrativa d’indagine

- "In merito all’incidente avvenuto recentemente all’interno della Metro - e che ha portato al ferimento di alcuni tifosi russi - come Fratelli d’Italia abbiamo chiesto al Comune, attraverso una mozione, di attivare una commissione tecnico amministrativa d’indagine. Riteniamo che Roma Capitale debba esercitare maggiormente il suo ruolo di indirizzo e controllo su Atac, come del resto stabilito dalla normativa che riguarda le aziende municipalizzate del Campidoglio". È quanto dichiara in una nota Andre De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. (Com)