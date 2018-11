Manifatturiero: assessore Mattinzoli, per rilancio in Lombardia puntiamo su infrastrutture, formazione e rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il rilancio dell’industria manifatturiera c’è bisogno di una politica forte, che punti su infrastrutture, formazione, accesso al credito, sburocratizzazione e anche rigenerazione urbana, in modo da far ripartire il comparto edilizio. È quanto ha spiegato ad Agenzia Nova l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, commentando i dati non positivi dell’analisi congiunturale dell'industria manifatturiera in Lombardia nel terzo trimestre 2018. Secondo Mattinzoli la strada che il governo deve imboccare è proprio quella scelta dalla giunta regionale lombarda, che da questo punto di vista “fa capire che c’è una contraddizione a livello nazionale, dove la stessa forza deve fare sintesi (ed è una sintesi al ribasso) su alcuni temi che l’altro partito non condivide”. Per quanto riguarda le infrastrutture, l’assessore è d’accordo con il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Le due più significative sono Pedemontana e la superstrada della Val Trompia”. Altro capitolo è quello della formazione: “Le imprese cercano lavoratori specializzati e non li trovano”, ha spiegato Mattinzoli, parlando di “un tasso di disoccupazione giovanile truccato” proprio dalla mancanza delle competenze necessarie sul mercato del lavoro. “Basterebbe investire di più in formazione e informare i giovani su quali sono lo opportunità a seconda del loro percorso scolastico” per in incidere positivamente sul problema della disoccupazione giovanile. Ed è esattamente ciò che lui, insieme all’assessore lombardo all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania De Nichilo Rizzoli, si propone di fare, dando “dignità al passaggio generazionale” e intervenendo sulla scuola professionale. “Per anni ce l’hanno venduta come scuola di serie b, nessuno la voleva più fare e adesso è l’unica che garantisce un lavoro, ma soprattutto una professionalità di livello”. (segue) (Rem)