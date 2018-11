Manifatturiero: assessore Mattinzoli, per rilancio in Lombardia puntiamo su infrastrutture, formazione e rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta punta anche sullo “snellimento delle procedure burocratiche, perché per un’impresa il tempo è denaro e restare in balia di più enti per avere un’autorizzazione non è funzionale a diventare attrattivi come luogo e territorio d’investimento”, ha spiegato Mattinzoli. Una priorità per gli imprenditori, che - ha riferito l’assessore lombardo - “non ti chiedono neanche più di detassare, ma ti chiedono lo snellimento delle procedure burocratiche”. Per quanto riguarda le tasse, tuttavia, Mattinzoli ha un obiettivo: cercare di farle pagare a tutti, anche “ai grandi gruppi che vendono on line, che non possono essere completamente detassati”. “Io non posso fermare il processo di vendita online - ha ammesso - ma ritengo che per una questione di equità debbano pagare le tasse e gli oneri di urbanizzazione dove hanno una logistica, che dopo possono essere rinvestiti sulle piccole e medie imprese e creare le condizioni di equità”. “Altro tema - ha aggiunto - è quello salariale: per far ripartire l’economia dobbiamo dare attenzione agli imprenditori, ma anche dare modo ai lavoratori di avere un salario equo rispetto ai costi standard della vita. E anche questo diventa un virtuosismo che mette in moto un’economia sana, non un’economia in cui in pochi abbiano grandi profitti e in tanti vivano in difficoltà”. Ultimo ma non per importanza il tema della rigenerazione urbana, per la quale, sì, l’assessore Mattinzoli vorrebbe prevedere agevolazioni fiscali: “Il sistema che rendeva forte il nostro Paese era il sistema edilizio, perché ha una filiera forte, fino all’arredo. Noi diciamo basta consumo di suolo e sono d’accordissimo, ma se non vogliamo mettere in crisi una filiera d’eccellenza, che la rigenerazione urbana abbia per le imprese e per gli imprenditori dei costi agevolati, a livello fiscale e di oneri”. In particolare laddove questa rigenerazione viene attuata nelle zone periferiche abbandonate: “Con l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini stiamo parlando di rigenerare le periferie abbandonate, creando dei presidi che diano sicurezza e aggregazione, a costo di detassare totalmente le start up che s’insediano in queste zone”. (Rem)