Rai: Lega, ricorso Borioni? A Pd lingua batte dove dente duole

- I parlamentari della Lega componenti della commissione di Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Igor Iezzi, Simona Pergreffi e Paolo Tiramani, a proposito del ricorso al Tar contro l'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai, presentato da Rita Borioni, consigliera di amministrazione dell'azienda, affermano in una nota: "Il Pd la smetta di ostacolare la Rai. Evidentemente la lingua batte dove il dente duole, ma se ne faccia una ragione dopo averla occupata per così tanti anni: sul presidente Foa c'è stato un voto democratico, trasversale e valido. Ora si volta pagina. Come ha dimostrato la positiva risoluzione della vertenza del Centro di produzione di Milano, stiamo lavorando per il bene dell'azienda e intendiamo andare avanti in questa direzione". (Com)