Difesa: missione Nato in Kosovo, addestrato personale al soccorso alpino

- Si è conclusa oggi, presso le pareti rocciose della Val Rugova (Kosovo, Pec/Peja), l'esercitazione Saved Souls 2018, a completamento di una complessa attività addestrativa presieduta dal personale militare impiegato nella missione Nato Kfor in Kosovo, e sviluppata nel corso dell'intero mandato. Secondo quanto riferito in un comunicato della missione, militari qualificati del quinto reggimento alpini (Vipiteno, BZ) – reggimento framework del Mnbg-w – hanno assistito personale della Pec/Peja mountain rescue team e delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un addestramento mirato all'apprendimento di alcune tecniche e procedure tipiche del soccorso in ambiente montano. Dopo alcuni momenti addestrativi dedicati all'orienteering, alle procedure di primo intervento ed alle basilari tecniche di calata con corda, qualificati istruttori italiani nell'ambito del soccorso alpino hanno insegnato al personale locale alcune tecniche di soccorso in ambiente montano, tra cui le diverse modalità di calata di una barella (anche con la realizzazione di une teleferica) e l'utilizzo del "palo pescante", un particolare tipo di argano che permette il recupero di eventuale personale in difficoltà, e di trasportarlo in una posizione soprastante in totale sicurezza. (segue) (Com)