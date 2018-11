Difesa: missione Nato in Kosovo, addestrato personale al soccorso alpino (2)

- Il colonnello Ruggero Cucchini, comandante del Mnbg-w e del quinto reggimento Alpini, ha sottolineato l'importanza di questo tipo di attività, che rientrano pienamente nel mandato del Cimic – la particolare branca del contingente italiano che si occupa della cooperazione civile militare – impegnandosi in particolar modo in iniziative che si prefiggono l'obbiettivo di promuovere lo sviluppo delle istituzioni locali e delle Ong, migliorandone l'efficacia e l'efficienza a vantaggio della popolazione: facendo particolare riferimento a questo progetto, rilanciare l'attività in montagna – in totale sicurezza – potrà avere in futuro interessanti risvolti turistici e lavorativi a beneficio di tutta la popolazione di quest'area, qualunque sia l'etnia di appartenenza. (segue) (Com)