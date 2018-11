Difesa: missione Nato in Kosovo, addestrato personale al soccorso alpino (3)

- Il quinto reggimento alpini non è nuovo a questo tipo di attività: in occasione di un precedente dispiegamento in Kosovo del reggimento (dicembre 2014 – giugno 2015), personale qualificato del quinto reggimento alpini ha posto le basi per la formazione e l'addestramento del personale della Pec/Peja mountain rescue team, conducendo diverse attività tipiche del soccorso in montagna, sia in ambiente estivo (soccorso su parete rocciosa), che in ambiente invernale (soccorso di personale travolto da valanga). Il Mnbg-w è un'unità multinazionale composta da italiani, sloveni, austriaci e moldavi, con competenze nel settore occidentale del Kosovo. (Com)