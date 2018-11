Decreto Sicurezza: Salvini, interessato solo a risultato, ricorso a fiducia non importa

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito al ricorso alla fiducia sul decreto Sicurezza oggi al Senato ha detto ai giornalisti di essere unicamente interessato "al risultato" e di badare "alla sostanza e non alla forma". Salvini ha quindi puntualizzato: "Se si vota a mezzanotte o a mezzogiorno, se il dibattito dura due giorni o due ore, se c'è la fiducia o non c'è la fiducia, mi interessa men che zero". (Rin)