Brasile: Bolsonaro contro applicazione patente unica per automobili nel Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione di una patente unica per le automobili in tutto il Mercato comune del Sud (Mercosur) così come avviene nell'Unione Europea non rientra negli interessi del Brasile. Lo ha affermato il presidente eletto Jair Bolsonaro che ha dichiarato che "se dipendesse da me metterei un punto finale alla questione". L'affermazione del candidato vincitore delle recenti elezioni presidenziali è stata ripresa dal quotidiano "El Pais", che sottolinea che il Brasile aveva già iniziato il processo di adeguamento allo standard comunitario lo scorso settembre dopo diversi posticipi. "Credo che l'unificazione delle patenti ci porterà solo giramenti di testa e più spese per i proprietari di automobili", ha aggiunto Bolsonaro. (segue) (Brb)