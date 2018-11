Brasile: Bolsonaro contro applicazione patente unica per automobili nel Mercosur (2)

- Bolsonaro ha quindi relativizzato nuovamente l'importanza del Mercosur nella futura agenda politica e commerciale del Brasile. "È nato con buone intenzioni ma in mano al Partito dei lavoratori (Pt) è diventato uno strumento di una politica che ha priorizzato interessi di tipo ideologico", ha quindi ribadito Bolsonaro in linea con quanto già espresso in precedenti dichiarazioni. "Vogliamo che il Mercosur continui ma nelle giuste dimensioni, vogliamo libertà per volare alto", ha affermato il leader conservatore. "L'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, perché non possiamo fare affari con l'Inghilterra senza chiedere la benedizione del Mercosur" ha aggiunto. (segue) (Brb)