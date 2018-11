Brasile: Bolsonaro contro applicazione patente unica per automobili nel Mercosur (3)

- Bolsonaro, giunto a Brasilia per dare il via al processo di transizione con il governo uscente di Michel Temer, è intervenuto inoltre oggi in una sessione solenne del Congresso nazionale per rivendicare il primato della Costituzione nella democrazia. "Nella topografia esistono tre nord, quello geografico, quello rete e quello magnetico. Nella democrazia c'è solo un nord ed è quello della nostra Costituzione", ha detto il futuro capo dello stato nel corso di un evento convocato proprio per celebrare i 30 anni della Carta. Bolsonaro ha condiviso il palco - tra gli altri - con il presidente uscente Temer e l'ex presidente José Sarney. Il vincitore delle elezioni di ottobre era arrivato nella capitale su un volo delle Forze armate brasiliani (Fab). Ad accompagnarlo, una comitiva di dodici persone, tra cui il vicepresidente designato, generale Hamilton Mourao. (segue) (Brb)