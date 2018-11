Brasile: Bolsonaro contro applicazione patente unica per automobili nel Mercosur (4)

- Bolsonaro è atteso domani a un incontro ufficiale con Temer, atto simbolicamente importante nel percorso di passaggio di consegne che si sta aprendo. Lunedì Temer ha firmato il decreto con cui nomina Onyx Lorenzoni - stretto collaboratore di Bolsonaro e futuro ministro dell'Interno - come ministro straordinario per la transizione. Il governo entrante può designare fino a 50 persone che accompagneranno il processo. Ad oggi - evidenzia il quotidiano "O Globo" - ne sono stati indicati 27, tra cui sei economisti, sette militari e nessuna donna. La squadra ha iniziato da oggi a lavorare nella sede del Centro culturale Banco do Brasil, a Brasilia. Gli uffici ministeriali del governo uscente hanno allestito un sistema elettronico con le informazioni generali e riservate per i loro successori, pronti a effettuare le prime valutazioni sulle attività del lavoro che li attende. (segue) (Brb)