Brasile: Bolsonaro contro applicazione patente unica per automobili nel Mercosur (5)

- Lorenzoni, tra i principali responsabili della candidatura e della campagna elettorale di Bolsonaro, è già da giorni al lavoro per organizzare il passaggio di consegne. Durante la settimana scorsa ha sostenuto incontri quasi quotidiani con il capo dello stato eletto e il suo staff. Riunioni che hanno portato anche ad individuare i primi nomi del governo. Al momento si conoscono alcune nomine, inserite in un progetto di riforma dell'organigramma governativo, immaginata dallo staff del presidente eletto per dare corso all'idea di uno stato più "leggero". Lorenzoni ha anticipato ai media che il governo passerà dagli attuali 29 ministeri a una formazione più asciutta, di 15 o 16 deleghe. (segue) (Brb)