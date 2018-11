Brasile: Bolsonaro contro applicazione patente unica per automobili nel Mercosur (6)

- Le nomine di maggior richiamo sono quelle del ministero delle Finanze e della Giustizia, dicasteri molto potenziati nelle rispettive competenze. Cruciale sarà infatti il contributo di Paulo Guedes, economista definito dai media locali un "campione del liberalismo". A lui andrà il super-ministero dell'Economia, che accorperà i dicasteri delle Finanze, dell'Industria e del Commercio Estero e della Pianificazione. Un accorpamento non particolarmente apprezzato dagli industriali. La potente Confederazione nazionale dell'industria (Cni) ha espresso in una nota la preoccupazione che le esigenze del comparto produttivo nazionale possano essere disperse in una struttura con troppe competenze. Il presidente della Cni, Robson de Andrade, ricorda che dal settore industriale "proviene il 21 per cento del prodotto interno lordo e un gettito pari al 32 per cento delle imposte". E per questo, ha bisogno di confrontarsi con un ministero con competenze "specifiche", che non sia legato a quello delle Finanze, la cui maggiore preoccupazione è quella di riscuotere le tasse e amministrare i conti pubblici". (Brb)