Grecia: Tsipras annuncia accordo per gestione beni ecclesiastici

- Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, e l'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Geronimo II, hanno raggiunto un accordo per la gestioni dei beni della Chiesa ortodossa nel paese. Il premier greco, scrive l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, ha parlato di "uno storico accordo a beneficio di entrambe le parti", che prevede l'istituzione di un fondo speciale per gestire i beni ecclesiastici e i cambiamenti nei salari dei religiosi, che non saranno più dipendenti pubblici, ma saranno stipendiati dalla Chiesa attraverso un sussidio statale. L'accordo è stato raggiunto durante una riunione presso la sede del primo ministro di Atene, Villa Maximos, e annunciato in conferenza stampa congiunta.(Gra)