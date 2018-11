Turismo: Israele, da gennaio a ottobre +15 per cento visitatori

- Da gennaio a ottobre scorsi sono 3,4 milioni i turisti che si sono recati in Israele, pari ad un incremento del 15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo riferiscono i dati diffusi dal ministero del Turismo, secondo cui il turismo ha contribuito all’economia del paese con 2,5 miliardi di shekel (0,60 miliardi di euro). L’obiettivo del dicastero è raggiungere i 4 milioni di turisti. L'aumento del turismo e della prosperità degli albergatori e dell'industria turistica dipende anche dalla relativa tranquillità nella situazione di sicurezza regionale. Secondo le cifre del ministero del Turismo, i turisti rimangono in Israele per una media di otto giorni. Nel periodo di riferimento, i turisti provenienti dall’Italia sono aumentati del 50 per cento, preceduti dai visitatori dell’Ungheria (+65 per cento). A seguire i turisti provenienti da Polonia, Paesi Bassi e Romania (+40 per cento) e Germania (+20 per cento). Nessun incremento, secondo i dati, dai turisti provenienti dalla Cina, malgrado l’aumento delle compagnie aeree che collegano Tel Aviv con le principali città cinesi. Ad avere un impatto positivo sull’incremento dei turisti il lancio di tratte aeree a basso costo da alcuni paesi, come Polonia e Romania. (Res)