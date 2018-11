Ospedale San Carlo: Gallera, cinque posti di patologia neonatale per massima sicurezza ai bimbi

- Presso il Presidio Ospedaliero San Carlo di Milano risultano attivi 5 posti letto di Patologia Neonatale-Neonatologia all'interno della Pediatria, collocati all'interno di un'area dedicata e regolarmente accreditata al fine di garantire la massima sicurezza. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, rispondendo a un'interrogazione oggi in Consiglio regionale in merito alla terapia intensiva neonatale dell'Ospedale San Carlo di Milano. "In occasione dei lavori di ristrutturazione dell'area in questione - ha spiegato Gallera - risultando non dettagliati dalla normativa i requisiti strutturali (non quelli tecnologici) specifici per l'attività di Patologia Neonatale-Neonatologia, al fine di garantire il massimo della sicurezza sono stati applicati quelli previsti per l'assistenza intensiva neonatale in quanto ritenuti più sicuri e adeguati alla tipologia di attività svolta. Tale impostazione, condivisa allora anche con ASL Città di Milano ha determinato la necessità di procedere all'acquisizione delle dotazioni tecnologiche". Per quello che riguarda l'entità e la tipologia di attività del Blocco Parto del Presidio Ospedaliero San Carlo, l'assessore ha sottolineato che si tratta di "un numero medio di parti compreso tra 1.200 e 1.300 all'anno, e del Pronto Soccorso Pediatrico e Ginecologico/Ostetrico, un numero medio di accessi pediatrici/anno di circa 13.000", erano stati 13.358 nel 2017. (segue) (Com)