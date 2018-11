Anticorruzione: Salvini su prescrizione, mantengo impegni, con Di Maio e Conte troveremo la quadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo in Senato alle domande dei giornalisti ha affermato in materia di prescrizione: "Sono abituato a mantenere gli impegni presi. Nel contratto di governo c'è la riforma della giustizia, la riforma della prescrizione. Voglio che corruttori, corrotti e mafiosi finiscano in galera per anni e anni. L'unica cosa che non voglio - ha precisato - è che ci siano processi eterni per i colpevoli, ma soprattutto per gli innocenti. Quindi - ha concluso - la prescrizione va cambiata, ma voglio una giustizia che abbia tempi certi. Sono sicuro che con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte la quadra si trova, non si litigherà". (Rin)