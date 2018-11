Graffiti: Bassi, Municipio 4 sostiene iniziativa anti-vandalismo alle case popolari di viale Molise

- Sabato 10 novembre (in caso di pioggia il 17 novembre) verranno puliti i muri esterni degli stabili Aler di viale Molise dal 5 al 17. Ne danno notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi e il suo presidente della commissione Sicurezza e Verde Francesco Rocca in una nota diffusa oggi. L’intervento di contrasto al degrado e di cura del bene comune comporterà la rimozione di scritte vandaliche presenti sui muri del tratto di viale specificato. "L’obiettivo di questi eventi di clean-up è quello di creare degli esempi virtuosi, attraverso un’azione dal basso che s’ispira ad una cultura del fare, di rendere il cittadino protagonista nella lotta contro il degrado e rispettosi degli spazi condivisi”. “Non è la prima volta che diamo vita a iniziative di questo tipo – ricorda Bassi - . Come Municipio 4, insieme all’associazione Retake e al gruppo informale ‘Mamme Wow’, abbiamo realizzato ben tre giornate di rimozione graffiti e ‘tag’ vandaliche al parco Oreste Del Buono, così come altre volte ci siamo armati in prima persona di pennello e vernice per andare a togliere la scritte di insulti alle Forze dell’ordine, bestemmie e altre oscenità tracciate sui muri della chiesa di San Michele e Santa Rita al Corvetto. La giornata di sabato, proseguono Bassi e Rocca, fra l’altro, è organizzata a costo zero per i cittadini grazie alle collaborazioni con il Rotary Milano Castello che ha finanziato l’acquisto delle vernici, mentre i materiali per la pulizia (pennelli, rulli) sono messi a disposizione dal Comitato Abruzzi-Piccinni. Partner dell’iniziativa, anche l’attivissimo comitato di quartiere Insubria-molise-Varsavia. I milanesi – concludono gli esponenti del Municipio 4 – dovranno portare solo l’olio di gomito”.(Com)