Smog: Verdi Lombardia, deroghe blocco diesel euro 3 pericolose per salute anziani e bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera sulle deroghe al blocco della circolazione dei diesel euro 3 approvate dalla giunta regionale è "apparentemente un provvedimento animato dal buon cuore", ma "a fare però le spese sono i bambini e gli stessi anziani, ad oggi le categorie più fragili rispetto all’inquinante, ma in generale i cittadini nel loro complesso". Lo hanno spiegato in una nota Mariolina De Luca e Enrico Fedrighini co-portavoce dei Verdi di Milano. Secondo gli ambientalisti rispetto all’Accordo di Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'Aria "questo intervento vede la sola Lombardia in controtendenza rispetto a Regioni come l’Emilia Romagna, che hanno esteso il divieto di circolazione ai diesel euro 4. "I Verdi della Lombardia – hanno aggiunto gli ecologisti – ritengono prioritaria e urgente la tutela della salute dei lombardi, di fronte a un problema ambientale ormai fuori controllo. A maggior ragione in questi giorni, in cui il Veneto, una delle regioni dell’accordo di programma, sta pagando pesantemente proprio le conseguenze di un cambiamento climatico così a lungo negato e trascurato. Una metropoli come Milano non può accettare il carico di migliaia di veicoli inquinanti che aggireranno il divieto con infiniti escamotage: dall’auto intestata al nonno a quella intestata al parente a reddito basso. In questo la creatività di molte persone non conosce limiti. Un ultimo aspetto del provvedimento poi lascia perplessi: l’eliminazione 'degli automatismi'. In sostanza non sarà la sola qualità dell’aria a far scattare provvedimenti restrittivi temporanei di primo e di secondo livello (che scattano dopo 5 giorni consecutivi in presenza di valori superiori ai 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili) ma si dovrà tener conto delle previsioni meteorologiche. Come dire: se dopodomani piove e si alza il vento tenetevi i Pm10 e trattenete il respiro ancora un po'", hanno concluso. (Com)