Polizia penitenziaria: vertice al ministero con sindacati. Sottosegretario Morrone, incontro proficuo

- “Un incontro proficuo, di alto livello, da cui sono emersi spunti molto interessanti e importanti”. Il sottosegretario alla Giustizia, on. Jacopo Morrone, ha lasciato la Sala Livatino del Ministero di via Arenula visibilmente soddisfatto dopo il Tavolo tecnico con i rappresentanti delle sigle sindacali rappresentative della Polizia Penitenziaria, “con cui è stato estremamente utile avere un confronto diretto”. “Ci saranno - ha detto - altri appuntamenti, su temi specifici, come mi hanno chiesto gli interlocutori, ma credo che sugli argomenti di maggior rilievo affrontati questa mattina ci sia, di massima, un’unità di intenti”. Il sottosegretario, durante la riunione, ha ricordato “l’attenzione del Governo sul fronte giustizia e su quello della sicurezza. C’è quindi un impegno importante dell’esecutivo per valorizzare le Forze dell’ordine e quindi anche il Corpo di Polizia penitenziaria, nel limite del possibile e delle risorse disponibili”. Morrone ha sottolineato anche la “recente approvazione di un emendamento nel decreto Sicurezza che prevede uno stanziamento di 180 milioni di euro in 5 anni per incrementare gli standard di sicurezza e funzionalità dello strutture penitenziarie. A questi si aggiungono 4 milioni e 600mila euro, nel 2018, per l’approvvigionamento di nuove uniformi”. (segue) (Ren)