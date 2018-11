Polizia penitenziaria: vertice al ministero con sindacati. Sottosegretario Morrone, incontro proficuo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il sovraffollamento degli istituti penitenziari, che, attualmente, si aggirerebbe sulle 9.000 unità oltre la capienza regolamentare, il sottosegretario ha annunciato “l’avvio di Tavoli bilaterali con i principali paesi di origine dei detenuti stranieri per velocizzare le procedure di rimpatrio in modo da consentire loro di scontare la pena in patria. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), inoltre, si sta attivando per individuare immobili demaniali, per esempio ex caserme, da convertire in nuove strutture penitenziarie che, si stima, potranno ospitare, nel prossimo quinquennio, fino a 5.000 detenuti. Ci saranno, poi, altri 600 posti disponibili già dai prossimi mesi per l’apertura di tre nuovi padiglioni a Parma, Trani e Lecce”. “Insieme al Mit (Ministero Infrastrutture) - ha precisato – si stanno prevedendo nuove strutture e l’implementazione di impianti già esistenti per 3.600 posti”. Altro tema trattato, quello delle assunzioni. “Entro dicembre 2018 - ha evidenziato - saranno attivati il 174° e il 175° corso di allievo agente che interesserà complessivamente 1.500 unità. Nella legge di Bilancio 2019 sarà poi previsto un piano straordinario quinquennale di assunzioni, con la possibilità di assumere fin dal prossimo marzo 1.300 agenti idonei con lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2017 e 2018. Saranno inoltre banditi nuovi concorsi, all’inizio del 2019, per altre 600/700 unità. L’amministrazione, infine, procederà a bandire un concorso per 80 posti di vice Commissario”. (segue) (Ren)