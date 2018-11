Polizia penitenziaria: vertice al ministero con sindacati. Sottosegretario Morrone, incontro proficuo (3)

- Particolare attenzione del sottosegretario Morrone anche alla “valorizzazione della Polizia penitenziaria”. “C’è un confronto aperto con altri interlocutori istituzionali per far rientrare il Corpo nella Direzione nazionale antimafia. Ma il potenziamento della Polizia penitenziaria passa anche dalla valutazione dell’eventuale utilizzo del Taser nelle traduzioni, dal rafforzamento delle unità cinofile, dalla valorizzazione delle eccellenze delle Fiamme Azzurre (il Gruppo sportivo che appartiene al Corpo) e dalla riorganizzazione della Banda musicale, sempre nell’ottica del merito e della crescita professionale. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare i nostri concittadini sulle delicate attività svolte dagli agenti. Per questo - ha concluso Morrone - puntiamo ad organizzare un calendario di presenze alle maggiori manifestazioni nazionali insieme alle altre Forze dell’Ordine”. Al Tavolo hanno preso parte i rappresentanti dei sindacati: Sappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Cisl-Fns, Fsa Cnpp, Cgil_Fp/Pp, Sinappe. (Ren)