Sicurezza: Violi (Mm5s), Ronde sui treni, no a improvvisazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema delicato come quello della sicurezza e dell’ordine pubblico non può essere gestito in maniera autonoma, non ci si improvvisa agenti di pubblica sicurezza. Lo ha affermato Dario Violi, consigliere regionale del M5S intervenendo sul tema delle ronde sui treni. "L’improvvisazione - ha detto Violi - mette a rischio sia chi fa le ronde, sia chi deve essere tutelato e protetto. Proprio per questo le iniziative di controllo non possono mai essere estemporanee ma sono coordinate in ambito locale". "Certo - ha concluso Violi - sulle nostre tratte ferroviarie c’è bisogno di più sicurezza. Proprio per questo il Governo ha annunciato nuovi agenti che saranno destinati al controllo della rete ferroviaria sulle tratte più a rischio”. (Rem)