Scuola: il Miur al Salone Orientamenti di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anche quest’anno sarà presente al Salone Orientamenti di Genova. Il Salone, giunto alla sua 23esima edizione, prenderà il via martedì prossimo, 13 novembre 2018. L’intera area del Porto Antico per tre giorni sarà trasformata in un Villaggio pensato per sostenere i ragazzi nella scelta per il proprio futuro di studi e professionale. La manifestazione è sostenuta dal Miur con un accordo recentemente rinnovato. È promossa dall’assessorato alla Formazione della Regione Liguria con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, Camera di Commercio di Genova, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Università degli Studi di Genova, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Conferenza delle Regioni. (segue) (Ren)