Sanità: D’Amato, lettera a prefetti su aggressioni a medici

- "Abbiamo inviato la relazione sulle aggressioni agli operatori sanitari a tutti i Prefetti auspicando un potenziamento dei presidi all'interno delle strutture sanitarie e chiedendo una fattiva collaborazione per il contrasto del fenomeno. Voglio ringraziare la Prefettura di Frosinone che ci ha comunicato che esaminerà la questione nella prossima riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)