Infrastrutture: Bulgaria, partito socialista chiede esame indipendente su alcune autostrade

- Il Partito socialista bulgaro (Bsp) ha contattato l'Agenzia per le infrastrutture stradali (Ria) chiedendo un esame tecnico indipendente delle autostrade Trakia, Hemus, Struma e Maritsa, della tangenziale di Sofia e della strada Vidin-Kulata. Il portavoce del gruppo parlamentare Bsp, Elena Yoncheva, ha spiegato che il Bsp insiste sul fatto che venga fatto un esame da un laboratorio europeo indipendente autorizzato. I risultati di questi test dovrebbero quindi essere confrontati con i progetti iniziali per la sezione interessata. "Vogliamo scoprire se le autostrade bulgare vengono dirottate", ha detto Yoncheva, aggiungendo che sperano di ottenere l'approvazione della Ria per un esame del genere che non richiederà finanziamenti pubblici. (segue) (Bus)