Infrastrutture: Bulgaria, partito socialista chiede esame indipendente su alcune autostrade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo esame non ha affatto screditato i nostri costruttori e ingegneri”, ha commentato Yoncheva, sottolineando che questo è l'unico modo per proteggerli. “C'è motivo di presumere che una grossa parte del denaro pagato per gli appalti pubblici rimane al governo invece di essere investito nelle strade”, ha affermato Yoncheva, secondo cui costruttori e ingegneri sarebbero costretti a “scendere a compromessi” per ottenere un contratto. “E’ un piccolo passo contro il sistema che uccide le persone, specialmente dopo l'incidente vicino a Svoge”, ha concluso. (segue) (Bus)