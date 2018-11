Infrastrutture: Bulgaria, partito socialista chiede esame indipendente su alcune autostrade (3)

- Nella giornata di venerdì 31 agosto i ministri dei Trasporti, dello Sviluppo regionale e dell’Interno della Bulgaria hanno rassegnato ufficialmente le loro dimissioni, sulla scia delle polemiche generatesi dopo il tragico incidente autostradale occorso lo scorso 25 agosto ad un autobus nei pressi della città di Svoge, in cui hanno perso la vita 17 persone. In precedenza, il primo ministro Borisov ha chiesto le dimissioni dei ministri per via dell’incidente. Le indagini sulla tragedia sono state avviate dal Servizio investigativo nazionale. (Bus)