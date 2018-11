Ghana-Italia: Salvini conclude visita ad Accra, focus su cooperazione economica e lotta a immigrazione clandestina

- La cooperazione sul fronte economico, della sicurezza e della lotta all'immigrazione clandestina, al fine di favorire lo sviluppo locale e di prevenire le cause che portano alle migrazioni. Di questo si è discusso nel corso della visita di 24 ore in Ghana del vicepremier e ministero dell’Interno, Matteo Salvini, che si è conclusa oggi. Una visita, come scritto dallo stesso ministro sul suo profilo Twitter alla vigilia della partenza, che prevedeva la firma di “un accordo col governo (del Ghana) per controllare l’immigrazione e garantire un futuro di studio e lavoro a quei ragazzi, ma nel loro paese”, anche se la notizia non ha trovato finora un riscontro ufficiale. (segue) (Res)