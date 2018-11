Iran: vice presidente Jahangiri, faremo il possibile per limitare impatto sanzioni Usa

- L’Iran farà il possibile per ridurre l’effetto delle sanzioni statunitensi entrate in vigore il 5 novembre. Lo ha dichiarato oggi il primo vice presidente iraniano, Eshaq Jahangiri, nel corso di una cerimonia a Teheran, annunciando di aver rassicurato le aziende interessate dalle sanzioni perché i problemi creati dal nuovo embargo sono risolvibili. “Non posso mentire dicendo che le sanzioni non avranno effetti sul paese”, ha sottolineato Jahangiri. Al tempo stesso, il vice presidente iraniano ha promesso che “verrà fatto il possibile per ridurre gli effetti delle sanzioni sull’economia del paese”.(Irt)