Brasile: Banca centrale, con fine processo elettorale diminuiscono i rischi per l'inflazione

- L'attenuarsi delle incertezze nel panorama politico domestico, in gran parte legato alla fine del processo elettorale, ha riportato la calma sul mercato dei titoli e specialmente sul cambio con il dollaro, con conseguenze positive sul controllo dell'inflazione. Lo scrive la commissione delle politiche economiche (Copom) della Banca centrale (Bc) del Brasile, diffondendo gli atti della riunione con cui - la settimana scorsa - confermava il tasso di sconto al 6,5 per cento. Il quotidiano "O Globo", ricorda che a settembre, in occasione della precedente riunione del Copom, il dollaro veniva quotato attorno ai 4,15 reais, valutazione che risentiva delle "tensioni pre elettorali" e anche di "movimenti speculativi sul mercato finanziario". Un valore di scambio che se mantenuto, avrebbe alzato il costo delle merci importate scaricando effetti negativi sull'inflazione. (segue) (Brb)