Brasile: Banca centrale, con fine processo elettorale diminuiscono i rischi per l'inflazione (2)

- Passate le tensioni elettorali, e registrata l'affermazione di Jair Bolsonaro alla presidenza del paese, il biglietto verde è sceso attorno a quota 3,7 reais. "Nonostante il miglioramento, i membri del Copom hanno stabilito che i rischi per un rialzo dell'inflazione" rimangono intatti, e non intravedono margini per un'ulteriore modifica al tasso di sconto del 6,5 per cento. Lo stesso Copom si riserva di non fare previsioni sulla prossima riunione di dicembre. "I prossimi passi di politica monetaria continueranno a dipendere dall'evoluzione dell'attività economica, dal bilancio dei rischi e dalle stime sulle aspettative per l'inflazione". per il 2018, il Consiglio monetario nazionale ha fissato la meta dell'inflazione al 4,5 per cento entro il 2018 - valore ad oggi rispettato - e del 4,25 per cento nel 2019. (segue) (Brb)