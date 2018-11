Slovenia: ministro Sviluppo economico Pocivalsek in Cina, nostro asset è posizione geostrategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli asset strategici principali della Slovenia è la sua posizione geostrategica nonché la possibilità di accesso ad un mercato di 500 milioni di consumatori europei. Lo ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico di Lubiana, Zdravko Pocivalsek, nel corso della sua visita in Cina. Come riportato dall'agenzia di stampa "Sta", la visita di più giorni del ministro sloveno in Cina è finalizzata a presentare le opportunità di cooperazione economica e per gli investimenti esteri in Slovenia. (Lus)