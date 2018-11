Tunisia: il premier Chahed annuncia la nascita del decimo governo dal 2011 (2)

- Secondo Stefano Maria Torelli, associate research fellow presso l’Istituto per gli studi di politica internazionale, l’ennesimo cambiamento evidenzia l’estrema frammentazione dello scenario politico tunisino. “Non è il primo rimpasto di governo cui stiamo assistendo con l'attuale primo ministro. Dal 2011 ad oggi, si tratta del decimo governo che guida la Tunisia. Ciò è indicativo della frammentarietà del clima politico tunisino, accompagnata da dissidi all'interno stesso delle due maggiori forze politiche, Ennahda e Nidaa Tounes. In realtà, l'esecutivo non ne esce rafforzato, perché mette in evidenza tutta la sua debolezza e inefficacia”. Torelli, peraltro, non prevede un impatto significativo sugli appuntamenti elettorali del 2019, quando milioni di tunisini saranno chiamati a rinnovare il parlamento e la presidenza della repubblica. “Le elezioni del 2019, con molte probabilità, consegneranno nuovamente il paese nelle mani dell'attuale coalizione di governo, dal momento che nessuno dei due maggiori partiti raggiungerà una maggioranza assoluta. Preoccupa, a questo punto, il clima di instabilità politica che crea un'impasse nelle decisioni. A sua volta, tutto ciò continuerà a incrinare lo stato dell'economia tunisina”. Quanto agli equilibri politici, anche in questo caso l’esperto dell’Ispi non prevede stravolgimento. “Le forze in parlamento rimangono uguali, così come all'interno del governo non cambieranno molto gli equilibri. Il primo ministro spera di poter dare nuovo slancio al governo inserendo dei nomi nuovi, ma la realtà è che sono i singoli partiti a decidere”. (segue) (Tut)