Tunisia: il premier Chahed annuncia la nascita del decimo governo dal 2011 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci i nuovi nomi approdati alla squadra di governo. Tra questi figurano Karim Jamoussi come ministro della Giustizia, Sayida Ounissi ministro del Lavoro e della Formazione professionale, Abderraouf Chérif ministro della Salute, Mokhtar Hammami ministro degli Affari locali e dell'Ambiente, Sonia Bencheikh ministro della Gioventù e dello Sport, Hichem Ben Ahmed ministro dell'Ambiente, Hédi Mekni ministro del Demanio, Noureddine Selmi ministro dell'Edilizia e del Territorio, René Trabelsi ministro del Turismo, Mohamed Fadhel Mahfoudh ministro per le relazioni con le Istanze costituzionali, la Società civile e le Organizzazioni per i diritti umani, Chokri Belhassen come responsabile dell'Economia sociale e solidale, Kamel Morjane ministro della Funzione pubblica, Radhouane Ayara come responsabile dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero. Nominati inoltre i nuovi segretari di Stato all'Industria Habib Dabbebi, ai Trasporti Adel Jarboui, alla Gioventù e Sport Ahmed Gaaloul, agli Affari locali Besma Jebali, al Commercio locale Samir Bachouel. (segue) (Tut)