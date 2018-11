Tunisia: il premier Chahed annuncia la nascita del decimo governo dal 2011 (5)

- Secondo il direttore dell'ufficio politico del partito laico Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi, figlio del capo dello Stato, "il rimpasto ministeriale annunciato da Chahed può essere riassunto, né più né meno, in una composizione governativa (a favore) di Ennahda". Secondo il segretario generale del partito laico, Slim Riahi, il rimpasto di governo è “un colpo di Stato morbido, invisibile, più pericoloso di un golpe armato”. Riahi ha preannunciato inoltre la richiesta di elezioni anticipate. “Abbiamo chiesto al presidente della Repubblica (Beji Caid Essebsi) di intervenire. Terremo anche colloqui con tutti i blocchi parlamentari: non approviamo questo rimpasto e accelereremo il processo di nomina dei giudici della Corte costituzionale perché siano questi a esprimersi sulla questione”, ha dichiarato Riahi. Parole dure anche da parte di Ridha Belhaj, coordinatore generale di Nidaa Tounes, secondo cui il rimpasto è uno strumento utilizzato da Ennahda per “modificare lo scenario politico del paese senza tener conto dei risultati delle ultime elezioni”. (segue) (Tut)