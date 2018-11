Tunisia: il premier Chahed annuncia la nascita del decimo governo dal 2011 (6)

- “Chahed non ha alcun diritto di annunciare un rimpasto totale, cambiare completamente l’anima di un governo che doveva essere espressione delle urne ma che è ora il risultato di un colpo di Stato dei Fratelli musulmani”, ha affermato Belhaj facendo riferimento alla presunta vicinanza ideologica tra questi ultimi e il movimento Ennahda, la maggiore forza che oggi sostiene l’operato del premier Chahed. “Nidaa Tounes – ha quindi aggiunto Belhaj – non era a conoscenza dei piani del premier e non è stata consultata prima del rimpasto. Inoltre, nessuno dei nuovi ministri fa parte del partito”. Il coordinatore generale della prima forza politica laica del paese ha quindi rilevato come la Tunisia sia “il primo paese al mondo in cui il partito che ha vinto le elezioni non ha rappresentanti nel governo di unità nazionale”. Accuse respinte dal portavoce del movimento islamico moderato, Imed Khemiri, il quale ha definito "importante" il rimpasto che porterà "aria nuova" nell'esecutivo. Khemiri ha anche indicato in una nota che il governo ha davanti a sé ancora molte sfide da affrontare, ribadendo la necessità di lavorare per il miglioramento della situazione sociale e del potere d'acquisto dei cittadini: "Ci auguriamo che questo rimpasto venga approvato dal parlamento in modo che il governo possa svolgere le sue mansioni e porre fine alla crisi politica che scuote il paese da mesi". (Tut)