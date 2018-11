Green Economy: Pase (Lega), Lombardia ai primi posti, sfide coinvolgano anche istituzioni, cittadini e stakeholder

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno burocrazia e più investimenti per incentivare l'economia verde, ma anche un ritorno alla completa gestione dei rifiuti e del relativo recupero e riutilizzo a livello regionale. Sono queste le richieste di Regione Lombardia in campo ambientale sottoposte dal presidente della Commissione regionale Ambiente Riccardo Pase al convegno degli Stati Generali della Green Economy in programma in questi giorni a Rimini. "Un incontro - spiega il Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase - molto interessante sia per l'intervento di ospiti illustri, sia per la platea che ha visto coinvolti imprenditori e professionisti del settore". Nel corso del convegno è stata presentata la relazione sullo stato della Green Economy 2018 dalla quale è emerso che l'Italia risulta ai primi posti in Europa, con il 18,5 per cento di materia prima secondaria impiegata nel sistema produttivo. La Lombardia vanta circa 62mila aziende eco investitrici che rappresentano il quasi il 18 per cento a livello nazionale, di cui 21.500 solo nella città di Milano. "Sono dati positivi - commenta Pase - che possono ulteriormente migliorare e sui quali abbiamo il dovere e il compito di investire, iniziando dalla cultura nei confronti delle giovani generazioni, fino ad implementare le risorse pubbliche e private per incrementare PIL, lavoro e qualità della vita". (segue) (Com)