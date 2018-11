Green Economy: Pase (Lega), Lombardia ai primi posti, sfide coinvolgano anche istituzioni, cittadini e stakeholder (2)

- "Sono tematiche dove la Lombardia è già intervenuta approvando innovativi provvedimenti normativi e pianificatori come la Legge regionale sul consumo di suolo, la realizzazione di un 'Osservatorio per Energia circolare e la Trasformazione energetica', il PREAR (programma energetico ambientale regionale), il PRIA (piano regionale di interventi per la qualità dell'area), oltre i numerosi bandi e incentivi per la green economy (come quelli per le auto elettriche)". "Oggi - conclude Pase - dal Ministro Costa ho ricevuto due rassicurazioni importanti, che vanno nella direzione delle nostre richieste: lo sblocco delle risorse per la Lombardia pari a 148 milioni di euro previsti dagli accordi Italia sicura e l'inserimento nel Decreto Terra dei Fuochi del "nucleo ambiente", un progetto nato in Lombardia e che ha già raccolto importanti risultati e che in questo modo potrà essere esportato anche nelle altre Regioni. Un progetto a cui tengo molto e di cui mi sono fatto portavoce in prima persona sulla base dell'esperienza positiva realizzata dal Prefetto di Pavia. Il mio auspicio è che vi siano tutte le condizioni affinché si possa portare avanti queste istanze in tempi brevi". (Com)