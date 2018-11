Infrastrutture: Cattaneo (FI) su Tav, indietro non si torna, aspettiamo presa coscienza Lega

- Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, in merito alle grandi opere, ha affermato: "Per Forza Italia le infrastrutture sono una priorità e chiediamo vengano inserite nei progetti di sviluppo del paese: dall'alta velocità tra Brescia e Venezia, al Tap in Puglia, dalla pedemontana in Piemonte e Lombardia, all'alta velocità tra Bari e Napoli, fino alla Tav Torino-Lione. Forza Italia ha le idee chiare e dalla Lega ci aspettiamo una forte presa di coscienza, perché indietro non si può tornare: queste opere sono strategiche per lo sviluppo e la crescita del paese".(Com)