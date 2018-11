Nigeria: corruzione, Alto tribunale di Kano impedisce avvio inchiesta parlamentare su governatore Ganduje (2)

- L'Apc, primo partito nazionale, affronta un crisi interna da quando diversi suoi membri lo hanno abbandonato. Primo ad uscire dal partito per passare al Partito popolare democratico (Pdp) è stato il presidente del Senato Bukola Saraki, seguito dal governatore dello stato di Kwara, Abdulfatah Ahmed, e da altri nove funzionari dello stato di Osun, nel sud-ovest della Nigeria, qusti ultimi passati nelle file del Partito democratico (Adp). In precedenza un totale di 37 deputati e 15 senatori avevano abbandonato la formazione, lasciando l’Apc in minoranza nella Camera alta del parlamento, che ora vede come prima forza politica il Pdp con 58 membri, seguito dai 48 membri dell’Apc. (segue) (Res)