Nigeria: corruzione, Alto tribunale di Kano impedisce avvio inchiesta parlamentare su governatore Ganduje (3)

- Il mese scorso l'Apc ha ufficializzato la candidatura di Buhari alle elezioni presidenziali di febbraio. A sfidarlo sarà l’ex vicepresidente Atiku Abubakar, che ha vinto all'inizio di ottobre le elezioni primarie del (Pdp), la principale formazione politica dell’opposizione in Nigeria. Dopo essere arrivato al potere, nel 2015, grazie al supporto di un’ampia coalizione di opposizione sostenuta da una fazione dissidente dell’allora partito di governo, il Pdp, il presidente Buhari rischia ora di venire scalzato dallo stesso schema di alleanze che ha portato alla sua ascesa. Questa volta, però, ad unirsi sono il Pdp e altri 38 partiti di opposizione, che hanno firmato un accordo per formare la Coalizione dei partiti politici uniti (Cupp). Oltre al Pdp, della coalizione farà parte anche il Congresso di tutti i progressisti-Riformati (R-Apc), la fazione scissionista del partito di governo Apc, guidata da Buba Galadima, che ha annunciato la scissione dal partito di governo in Nigeria. (Res)