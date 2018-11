Bosnia-Italia: ambasciata italiana organizza il primo Business forum, presenti più di 70 aziende (6)

- Il rappresentante di Bers Ian Brown ha ricordato che "la Bosnia è l'unico paese in cui operiamo in cui i nostri finanziamenti sono indirizzati per il 90 per cento al settore pubblico e soltanto per il 10 per cento al settore privato, mentre il dato usuale, presente negli altri paesi, è rovesciato". Brown ha inoltre affermato che "i sondaggi tra gli imprenditori, condotti da Bers e dalla Banca mondiale, indicano che la corruzione rimane uno degli ostacoli principali per gli investimenti". I governi uscenti bosniaci dei vari livelli di potere "hanno fatto dei passi in avanti da questo punto di vista, ma resta ancora molto fa fare". (segue) (Bos)