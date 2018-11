Bosnia-Italia: ambasciata italiana organizza il primo Business forum, presenti più di 70 aziende (8)

- La rappresentante di Ice Lo Greco ha evidenziato che tra i vantaggi della Bosnia sul piano degli investimenti spiccano "la manodopera a costo competitivo, la disponibilità delle risorse e una tassazione sostanzialmente favorevole", mentre l'infrastruttura e la complessità amministrativa del paese risultano come i più grandi ostacoli per gli investimenti. Lo Greco ha detto che "il tradizionale apprezzamento del marchio made in Italy in Bosnia rappresenta un altro fattore favorevole per la presenza delle aziende italiane" e che questo "vale in modo particolare per l'automatizzazione meccanica, per il settore alimentare, per gli arredi e per i cosmetici". (segue) (Bos)