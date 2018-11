Bosnia-Italia: ambasciata italiana organizza il primo Business forum, presenti più di 70 aziende (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il vicecapo della missione della Delegazione Ue in Bosnia Khaldoun Sinno ha detto che gli imprenditori che superano gli ostacoli iniziali legati in primo luogo alle infrastrutture "ci danno un feedback assai positivo". Sinno ha ribadito che "la prospettiva di adesione all'Ue è per la Bosnia chiara e aperta, seppur soggetta a tempistiche lunghe". Il rappresentante del gruppo Metalleghe Gianmichele Foglia, la cui struttura è presente sul mercato bosniaco con due aziende, situate in entrambe le entità che compongono il paese, ha sottolineato che "i nostri investimenti continuano a incrementare dato che noi continuiamo a credere che la Bosnia è un paese in cui si può investire, nonostante alcuni ostacoli legati alla fatica a trovare professionisti nel settore metallurgico e all'emigrazione che comporta la mancanza della manodopera". (Bos)