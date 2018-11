Polizia: domani il seminario “Divertimento 2.0:#MoVita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle ore 9 presso il locale “Spazio 900” in piazza Guglielmo Marconi 26/b, avrà luogo il seminario “Divertimento 2.0#MoVita” a cui è prevista la partecipazione di circa 450 persone, autorità provinciali e locali tra cui il prefetto e il questore di Roma nonché esercenti di attività ricreative. Al termine dell’evento, si terrà “la firma” del protocollo per la gestione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e durante eventi di rilievo e per l’impiego del personale addetto alla pubblica incolumità nei luoghi di “movida” per la stagione 2018/2019.Lo comunica la Questura di Roma. (Com)