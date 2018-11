Sociale: Borzì (Acli Roma), squarciare cortina grigia che incombe su futuro Roma

- "Tredici eventi in 31 giorni promossi nella città di Roma e la sua provincia coinvolgendo oltre 40 organizzazioni, istituzioni e imprese. Tra gli eventi principali: il lancio della nuova app 'Roma che Serve' per donare e ricevere cibo e contrastare gli sprechi, l'inaugurazione del primo di 6 Presidi Solidali che oltre a dare risposte all'emergenza e ai bisogni primari, la seconda edizione aggiornata del manuale per aiutare gli anziani a evitare le truffe, nuovi strumenti per aiutare i giovani a crescere e inserirsi nel mondo del lavoro, una passeggiata alla scoperta dei simboli della storia e della solidarietà della Capitale. Tredici eventi ai quali hanno partecipato oltre 5000 persone con l'obiettivo di promuovere la bellezza della solidarietà, ma anche di creare legami sociali, interculturali e intergenerazionali alla base della coesione sociale". Lo comunicano in una nota le Acli di Roma."Si è chiusa con questo bilancio - prosegue la nota - la IV edizione dell'Ottobrata Solidale, promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall'Unione Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione Anziani e Pensionati) Acli Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, del Vicariato di Roma. Al centro di questo importante ciclo d'eventi c'è stata, quindi, la solidarietà, che in occasione dell'evento conclusivo che si è tenuto presso il Teatro Sala Umberto: 'Solidarietà, che spettacolo' si è mostrata nel suo abito migliore, raccontata attraverso i linguaggi dell'arte, della cultura e dell'intrattenimento. L'uso gratuito della sala è stato possibile grazie al premio 'Bpa – Mamma Roma e i suoi figli migliori' promosso da Paolo Masini, che le Acli di Roma hanno ottenuto con la canzone 'In questa Roma da amare'. Durante lo spettacolo finale si è voluto ripercorrere il senso della quarta Ottobrata Solidale che ha avuto come file rouge l'importanza della tessitura di legami forti e vivi, capaci di stringere le maglie della rete di protezione sociale attorno ai cittadini soprattutto in un momento in cui le difficoltà e i bisogni sono crescenti e sempre più variegati". (segue) (Com)