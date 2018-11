Sociale: Borzì (Acli Roma), squarciare cortina grigia che incombe su futuro Roma (2)

- "Oltre 500 gli ospiti in sala - prosegue la nota - tra questi oltre a rappresentanti delle istituzioni e della società civile anche numerosi centri anziani e famiglie in condizione di fragilità e oltre 40 disabili accompagnati dalla parrocchia N.S. di Coromoto. Si è trattato di un momento di gioia, di festa e di condivisione, ma anche un'occasione per dare la possibilità di ospitare gratuitamente a teatro molte persone che non hanno la possibilità di mettere questo genere di intrattenimento in cima alle priorità, dovendo far fronte ad una quotidianità sempre più problematica. Un evento che quindi si colloca nel solco anche della imminente Giornata Mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco il prossimo 18 novembre. Nel corso della serata è stato consegnato il 'Telaio Solidale', un riconoscimento per quanti hanno contribuito con le Acli di Roma a tessere la rete sociale nella città. A riceverlo quest'anno sono stati: la Camera di Commercio di Roma per aver valorizzato la centralità della responsabilità sociale delle imprese, il Centro Agroalimentare di Roma per aver contribuito allo sviluppo del progetto "il cibo che serve" donando frutta e verdura, il Cotral per aver rimesso al centro il tema dell'importanza della realizzazione di luoghi di lavoro accoglienti e a misura d'uomo, il proprietario e direttore artistico del Teatro Sala Umberto, Alessandro Longobardi per aver messo a disposizione della solidarietà un tempio della cultura e dell'intrattenimento che fa parte del patrimonio della città, Ipab San Alessio e Sorgente group per il fondamentale sostegno alle iniziative realizzate nell'ambito dell'emergenza freddo, la Susan G. Komen Italia per aver affiancato le Acli di Roma in iniziate volte alla promozione della prevenzione e al contrasto della povertà sanitaria, Paolo Masini patron dell'iniziativa 'Mamma Roma e i suoi figli migliori', il Parco Tutti Insieme per l'attenzione rivolta allo sport come linguaggio universale capace di tessere legami tra generazioni e la Tgr Lazio per l'attenzione rivolta al mondo del sociale avendo sempre a cuore l'importanza di veicolare le buone notizie che fanno spesso fatica a farsi notare. La serata è stata condotta da Benedetta Rinaldi, presentatrice RAI, e ha visto l'amichevole partecipazione di: I Cugini di Campagna, il comico Dado e il Mago Heldin". (segue) (Com)